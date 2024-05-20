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Риелтор Апрелев рассказал об особенностях сдачи квартиры в аренду

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, какие существуют особенности сдачи квартиры в аренду.
Риелтор Апрелев рассказал об особенностях сдачи квартиры в аренду
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что прежде всего важно расположение квартиры рядом с транспортным узлом.

Кроме того, однокомнатные квартиры более привлекательны для сдачи, поскольку при меньшем количестве комнат растёт стоимость ставки за квадратный метр.

Стоимость аренды повышает современный ремонт, а также наличие необходимого оборудования: стиральной машины, телевизора, плиты, холодильника.

«Если вы всё это купили заранее и максимально угадали потребительские тренды, то вы получаете максимальную ставку найма за жильё», — добавил Апрелев.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.

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