Риелтор Апрелев рассказал об особенностях сдачи квартиры в аренду
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В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что прежде всего важно расположение квартиры рядом с транспортным узлом.
Кроме того, однокомнатные квартиры более привлекательны для сдачи, поскольку при меньшем количестве комнат растёт стоимость ставки за квадратный метр.
Стоимость аренды повышает современный ремонт, а также наличие необходимого оборудования: стиральной машины, телевизора, плиты, холодильника.
«Если вы всё это купили заранее и максимально угадали потребительские тренды, то вы получаете максимальную ставку найма за жильё», — добавил Апрелев.
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