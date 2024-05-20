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Декан Ручкина рассказала, как долго действует разрешение на перепланировку квартиры

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Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказала, как долго действует разрешение на перепланировку квартиры.
Декан Ручкина рассказала, как долго действует разрешение на перепланировку квартиры
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что к перепланировке относят любые корректировки внутреннего пространства, влияющие на технические характеристики помещения.

Для проведения таких работ выдают разрешение, которое действует в течение года. Если работы затягиваются, то есть возможность продлить срок согласования путём направления заявления в жилищный надзор.

Продлить разрешение можно на срок до одного месяца, количество продлений не ограничено.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.

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