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Путин освободил от должности советника президента Александру Левицкую

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Российский лидер Владимир Путин освободил от должности советника президента Александру Левицкую.
Путин освободил от должности советника президента Александру Левицкую
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В нём содержится распоряжение освободить Левицкую от должности советника президента России.

Документ вступает в силу с 20 мая.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства.

15 мая российский лидер подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России.

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