Путин освободил от должности советника президента Александру Левицкую
- РИА Новости
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Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В нём содержится распоряжение освободить Левицкую от должности советника президента России.
Документ вступает в силу с 20 мая.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства.
15 мая российский лидер подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России.