Герой России Прокопьев рассказал о научных экспериментах в космосе

Герой России Сергей Прокопьев рассказал, какие научные эксперименты и исследования проводятся в космосе.

«Да, мы должны фактически около 40% времени отдавать научным экспериментам. Остальное время — это поддержание работоспособности станции: выходы в открытый космос и другое. В нашей крайней экспедиции было около 48 экспериментов на экипаж», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Прокопьева, в первый полёт он принимал участие в 60 экспериментах.

«Например, мне очень нравилась работа по установке приёмопередающего блока на поверхности станции. Этот прибор передаёт данные на Землю, с помощью которых учёные могут отслеживать, например, перемещение ледников или стай перелётных птиц», — отметил космонавт.

Как сообщил Прокопьев, космонавты также очень любят эксперименты, связанные с живыми организмами — растениями, мухами-дрозофилами, бактериями.

«Или 3D-печать запчастей разных приборов в космосе — тоже может понадобиться для полётов к другим планетам, когда с Земли тебе никто не поможет», — добавил он.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.