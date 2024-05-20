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Герой России Прокопьев рассказал о научных экспериментах в космосе

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Герой России Сергей Прокопьев рассказал, какие научные эксперименты и исследования проводятся в космосе.
Герой России Прокопьев рассказал о научных экспериментах в космосе
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Да, мы должны фактически около 40% времени отдавать научным экспериментам. Остальное время — это поддержание работоспособности станции: выходы в открытый космос и другое. В нашей крайней экспедиции было около 48 экспериментов на экипаж», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Прокопьева, в первый полёт он принимал участие в 60 экспериментах.

«Например, мне очень нравилась работа по установке приёмопередающего блока на поверхности станции. Этот прибор передаёт данные на Землю, с помощью которых учёные могут отслеживать, например, перемещение ледников или стай перелётных птиц», — отметил космонавт.

Как сообщил Прокопьев, космонавты также очень любят эксперименты, связанные с живыми организмами — растениями, мухами-дрозофилами, бактериями.

«Или 3D-печать запчастей разных приборов в космосе — тоже может понадобиться для полётов к другим планетам, когда с Земли тебе никто не поможет», — добавил он.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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