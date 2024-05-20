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Герой России Прокопьев рассказал о работе в открытом космосе

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Герой России Сергей Прокопьев рассказал об особенностях работы в открытом космосе.
Герой России Прокопьев рассказал о работе в открытом космосе
  • globallookpress.com
  • © NASA/GCTC/Andrey Shelepin

«Время выхода в открытый космос в среднем при современных условиях и оборудовании занимает больше восьми часов с учётом шлюзования при выходе и обратно. Всё это время нужно находиться в скафандре. Физически это довольно сложно», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, скафандр — это мини-корабль без двигателя, в котором нужно перемещаться, выполнять работу.

«На Земле мы для этого тренируемся в специальной гидролаборатории — там создаются необходимые ощущения нахождения в открытом космосе. Так что работа сложная, но очень желанная для каждого космонавта — не каждому удаётся даже раз выйти в открытый космос», — сообщил Прокопьев.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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