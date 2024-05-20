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Герой России Прокопьев рассказал, как космонавты справляются с нештатными ситуациями

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Герой России Сергей Прокопьев рассказал, как космонавты справляются с нештатными ситуациями.
Герой России Прокопьев рассказал, как космонавты справляются с нештатными ситуациями
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Космонавты очень долго тренируются перед тем, как полететь в космос. Поэтому к расчётным нештатным ситуациям мы готовы не просто хорошо — около 5—6 лет занимает подготовка именно в этой области. Конечно, когда попадаешь в реальный полёт, то кажется, что не было таких ситуаций, которые мы проходили. Но это ложное чувство», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Прокопьева, во время его полёта было несколько нештатных ситуаций, самая серьёзная из которых привела к тому, что корабль был частично выведен из строя попаданием метеорита.

«Мы уже даже начали собирать вещи, думая, что экспедицию прекратят раньше времени. Но было принято решение вернуть повреждённый корабль на Землю в автоматическом режиме без экипажа, а нам прислали другой корабль, который предназначался для следующей экспедиции. В итоге наш полёт продлился ещё полгода сверх запланированного», — сообщил космонавт.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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