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В строительство горнолыжного курорта «Эльбрус» вложат 14,5 млрд рублей

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков доложил президенту России Владимиру Путину, что на Эльбрусе планируется строительство горнолыжного курорта. До 2026 года в проект намерены инвестировать 14,5 млрд рублей бюджетных средств.
В строительство горнолыжного курорта «Эльбрус» вложат 14,5 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

Об этом пишет сайт kp.ru.

По словам Кокова, общая протяжённость горнолыжных трасс курорта «Эльбрус» составит 35 км, там появятся новые подъёмники и парковки.

«А частный бизнес инвестирует ещё 39 млрд рублей в гостиницы и развлечения для туристов», — отметил он.

Ранее в правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.

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