Специалист Иржембицкая рассказала об ошибках начинающих продавцов на маркетплейсах

Специалист в области бухгалтерского и налогового учёта Мария Иржембицкая рассказала, какие ошибки делают начинающие продавцы на маркетплейсах.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что если продавец входит на интернет-площадку в статусе ИП, то расходование средств, поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляется как на личные нужды, так и на цели бизнеса, что может усложнить контроль за финансами.

«Не имея достоверной информации о доходах, расходах и полученной прибыли, невозможно планировать развитие бизнеса. Некорректное отображение данных о доходах и расходах зачастую является одной из причин банкротства предпринимателей», — сказала Иржембицкая.

Как считает эксперт, неправильный выбор системы налогообложения, незнание предельных показателей выручки для применения УСН — это ошибки, которые могут заметно подорвать финансовое положение предпринимателей.

Ранее сообщалось, что треть пользователей из Москвы сталкивалась с обманом при покупках на маркетплейсах.