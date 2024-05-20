Специалист Иржембицкая рассказала об ошибках начинающих продавцов на маркетплейсах
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что если продавец входит на интернет-площадку в статусе ИП, то расходование средств, поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляется как на личные нужды, так и на цели бизнеса, что может усложнить контроль за финансами.
«Не имея достоверной информации о доходах, расходах и полученной прибыли, невозможно планировать развитие бизнеса. Некорректное отображение данных о доходах и расходах зачастую является одной из причин банкротства предпринимателей», — сказала Иржембицкая.
Как считает эксперт, неправильный выбор системы налогообложения, незнание предельных показателей выручки для применения УСН — это ошибки, которые могут заметно подорвать финансовое положение предпринимателей.
Ранее сообщалось, что треть пользователей из Москвы сталкивалась с обманом при покупках на маркетплейсах.