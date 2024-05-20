Брошенную матерью девочку из ХМАО передадут под опеку бабушке
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«На данный момент решается, каким образом опека над девочкой будет оформлена: либо по заявлению матери, либо по решению органов опеки», — пояснила она в беседе с URA.RU.
По словам Низамовой, такое решение органы опеки приняли в первую очередь руководствуясь соображением о пользе для ребёнка.
Мать брошенной девочки была задержана. Она объяснила свой поступок сложной жизненной ситуацией.
Ранее RT сообщало, что в Краснодаре отец бросил шестилетнюю дочь-инвалида на улице.