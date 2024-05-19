Специалист Лазовский дал советы по выбору недвижимости на вторичном рынке

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский дал рекомендации по выбору недвижимости на вторичном рынке.

«Выбирая недвижимость на вторичном рынке, вы обязательно должны учитывать фактическое состояние объекта. И здесь не обойтись без технического надзора», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, каждый объект нужно проверять досконально.

«Чтобы избежать многих проблем, стоит посмотреть план градостроительной застройки. А вот об этом уже мало кто думает. И очень зря. Ведь прокладка шумной трассы рядом испортит жизнь и горожанину, и жителю частного дома. Равно как и мусорная свалка», — отметил Лазовский.

Как считает эксперт, во всех случаях стоит проверить «чистоту» собственника и наличие возможных ограничений или «внезапных» наследников.

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