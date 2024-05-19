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Специалист Лазовский дал советы по выбору недвижимости на вторичном рынке

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Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский дал рекомендации по выбору недвижимости на вторичном рынке.
Специалист Лазовский дал советы по выбору недвижимости на вторичном рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Yulia Terekhina

«Выбирая недвижимость на вторичном рынке, вы обязательно должны учитывать фактическое состояние объекта. И здесь не обойтись без технического надзора», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, каждый объект нужно проверять досконально.

«Чтобы избежать многих проблем, стоит посмотреть план градостроительной застройки. А вот об этом уже мало кто думает. И очень зря. Ведь прокладка шумной трассы рядом испортит жизнь и горожанину, и жителю частного дома. Равно как и мусорная свалка», — отметил Лазовский.

Как считает эксперт, во всех случаях стоит проверить «чистоту» собственника и наличие возможных ограничений или «внезапных» наследников.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.

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