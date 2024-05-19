Специалист Лазовский дал советы по выбору недвижимости на вторичном рынке
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«Выбирая недвижимость на вторичном рынке, вы обязательно должны учитывать фактическое состояние объекта. И здесь не обойтись без технического надзора», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, каждый объект нужно проверять досконально.
«Чтобы избежать многих проблем, стоит посмотреть план градостроительной застройки. А вот об этом уже мало кто думает. И очень зря. Ведь прокладка шумной трассы рядом испортит жизнь и горожанину, и жителю частного дома. Равно как и мусорная свалка», — отметил Лазовский.
Как считает эксперт, во всех случаях стоит проверить «чистоту» собственника и наличие возможных ограничений или «внезапных» наследников.
Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.