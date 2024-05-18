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Методист Мушта посоветовал не пытаться повторить весь материал за неделю до ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что не стоит пытаться повторить весь материал за неделю до ЕГЭ.
Методист Мушта посоветовал не пытаться повторить весь материал за неделю до ЕГЭ
  • РИА Новости

«Первое и самое важное, чего не стоит делать, — это пытаться уместить в последнюю неделю повторение всего материала. Многим ученикам кажется, что последняя неделя — это решающее время в подготовке, и они воспринимают этот период по принципу «сейчас или никогда», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это непродуктивно, поскольку такой подход только увеличивает уровень стресса.

Как считает Мушта, самое главное — это расслабиться и отдохнуть.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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