Автоэксперт Васильев дал советы по уходу за кондиционером машины

Автоэксперт Егор Васильев рассказал, как ухаживать за кондиционером машины.

«Я бы обратил внимание на состояние радиатора системы кондиционирования, потому что в результате контакта с зимне-осенне-весенней грязью и слякотью, которая бывает на дорогах, очень часто соты забиваются, теплообмен становится намного хуже, это влияет на качество работы кондиционера», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, также стоит осмотреть пространство между радиатором системы охлаждения автомобиля и радиатором кондиционера.

«Часто туда не заглядывают, а там скапливается просто многолетний ковёр из травы, перьев, грязи и прочих неприятных включений, с которыми автомобиль встречается на дороге», — отметил Васильев.

Как считает эксперт, хлодаген нужно регулярно проверять, а менять или заправлять кондиционер желательно раз в три года.

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