Автоэксперт Евтеев рассказал, как удалить следы от смолы с кузова автомобиля

Совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра FIT SERVICE Евгений Евтеев рассказал, как очистить автомобиль от пятен, которые оставляют древесная смола и почки деревьев.

Самый эффективный метод удаления такого загрязнения — это профессиональная очистка на мойках, поделился эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Главное, по его словам, сделать это как можно скорее.

Также автовладельцы могут удалить следы самостоятельно при помощи специальной автохимии — очистителя древесных смол.

Евтеев порекомендовал до нанесения спецсредств помыть автомобиль в две фазы: сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем.

«Такая последовательность действий позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», — объяснил автоэксперт.

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