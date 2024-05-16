RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Евтеев рассказал, как удалить следы от смолы с кузова автомобиля

Короткая ссылка
Совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра FIT SERVICE Евгений Евтеев рассказал, как очистить автомобиль от пятен, которые оставляют древесная смола и почки деревьев.
Автоэксперт Евтеев рассказал, как удалить следы от смолы с кузова автомобиля
  • Gettyimages.ru

Самый эффективный метод удаления такого загрязнения — это профессиональная очистка на мойках, поделился эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Главное, по его словам, сделать это как можно скорее.

Также автовладельцы могут удалить следы самостоятельно при помощи специальной автохимии — очистителя древесных смол.

Евтеев порекомендовал до нанесения спецсредств помыть автомобиль в две фазы: сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем.

«Такая последовательность действий позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», — объяснил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить