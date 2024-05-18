На Сокольнической линии запустили поезд в честь 89-летия метро Москвы

На Сокольнической линии запустили поезд, посвящённый 89-летию Московского метрополитена.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В честь дня рождения мы запустили новый тематический состав, в котором можно больше узнать об истории, сотрудниках и профессиях мосметро. Он будет курсировать в течение месяца по Сокольнической линии», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры поезда также могут узнать о транспортных профессиях, династиях и ветеранах метро.

Ранее сообщалось, что на Трифоновскую улицу в центре Москвы вернутся трамваи спустя 30 лет.