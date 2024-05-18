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Москва привлекла инвесторов для комплексного развития ещё шести территорий

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Москва привлекла инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Москва привлекла инвесторов для комплексного развития ещё шести территорий

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Две из них находятся на северо-западе столицы и по одной — в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города. Сейчас на территориях находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки. Инвесторы возведут более 2,4 млн «квадратов» недвижимости», — рассказал мэр.

По его словам, на территориях разместят объекты общественно-деловой застройки. Реализация проектов позволит создать свыше 31 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ.

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