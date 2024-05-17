Пострадавших в Белгороде пожарных выписали из больницы

Троих пожарных, пострадавших при повторном обрушении дома в Белгороде, выписали из больницы.

Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

В министерстве рассказали, что именно специалисты из пожарно-спасательной части №2 города Белгорода 12 мая первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении пожарные покинули опасную зону, но получили травмы.

Несмотря на это, специалисты продолжили разбирать завалы. После завершения поисков пострадавшие обратились за медицинской помощью.

«Все трое были госпитализированы. Сегодня они вернулись домой и снова в строю», — заявили в МЧС.

Ранее количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17.