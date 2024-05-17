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В адресную программу капремонта на Ямале вошло 97 домов

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году в адресную программу капитального ремонта вошло 97 домов.
В адресную программу капремонта на Ямале вошло 97 домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО.

«Подрядные организации должны подойти к работам со всей ответственностью, выполнить их качественно и завершить до 1 октября», — заявил глава ведомства Сергей Карасёв.

Он также отметил, что работы пройдут в шести муниципальных образованиях региона.

Специалисты отремонтируют фундаменты, цокольные помещения, крыши, фасады и инженерные системы.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.

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