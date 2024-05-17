В адресную программу капремонта на Ямале вошло 97 домов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО.
«Подрядные организации должны подойти к работам со всей ответственностью, выполнить их качественно и завершить до 1 октября», — заявил глава ведомства Сергей Карасёв.
Он также отметил, что работы пройдут в шести муниципальных образованиях региона.
Специалисты отремонтируют фундаменты, цокольные помещения, крыши, фасады и инженерные системы.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.