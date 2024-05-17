В Госдуме предложили снизить плату за проезд по дорогам для мотоциклистов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«В мой адрес поступают обращения граждан о несправедливом размере платы за проезд по платным автомобильным дорогам для мотоциклистов», — сказал Слуцкий.
Как отметил депутат, мотоциклы отличаются от автомобилей как по характеристикам, так и по степени нанесения ущерба дорожному полотну.
«Становится актуальной практика обхода мотоциклистами правил оплаты проезда по платным дорогам. Они не только нарушают законодательство, но и рискуют своим здоровьем», — добавил Слуцкий.
Ранее основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, какие ошибки чаще всего допускают неопытные мотоциклисты.