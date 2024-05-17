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В Госдуме предложили снизить плату за проезд по дорогам для мотоциклистов

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств с пониженной ставкой платы за проезд по автомагистралям.
В Госдуме предложили снизить плату за проезд по дорогам для мотоциклистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В мой адрес поступают обращения граждан о несправедливом размере платы за проезд по платным автомобильным дорогам для мотоциклистов», — сказал Слуцкий.

Как отметил депутат, мотоциклы отличаются от автомобилей как по характеристикам, так и по степени нанесения ущерба дорожному полотну.

«Становится актуальной практика обхода мотоциклистами правил оплаты проезда по платным дорогам. Они не только нарушают законодательство, но и рискуют своим здоровьем», — добавил Слуцкий.

Ранее основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, какие ошибки чаще всего допускают неопытные мотоциклисты.

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