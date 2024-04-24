Инструктор Потапенко рассказал о частых ошибках неопытных мотоциклистов
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что новички рассчитывают на понимание и внимание со стороны водителей машин, но большинство автомобилистов сосредоточены на своих задачах и могут не замечать мотоциклистов на дороге.
«Другая распространённая ошибка среди начинающих мотоциклистов — это вождение на высокой скорости, к которой они ещё не адаптированы. Новички часто стремятся присоединиться к группам более опытных мотоциклистов и начинают ездить быстрее, чем позволяют их умения. Такой подход часто приводит к серьёзным последствиям», — сказал Потапенко.
Как считает эксперт, в первые несколько сезонов важно уделять внимание тренировкам, а не развлечениям.
По словам Потапенко, ещё одной частой ошибкой является пренебрежение экипировкой, использование только шлема.
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