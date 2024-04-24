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Инструктор Потапенко рассказал о частых ошибках неопытных мотоциклистов

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Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, какие ошибки чаще всего допускают неопытные мотоциклисты.
Инструктор Потапенко рассказал о частых ошибках неопытных мотоциклистов
  • AP
  • © Natalya Vilman

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что новички рассчитывают на понимание и внимание со стороны водителей машин, но большинство автомобилистов сосредоточены на своих задачах и могут не замечать мотоциклистов на дороге.

«Другая распространённая ошибка среди начинающих мотоциклистов — это вождение на высокой скорости, к которой они ещё не адаптированы. Новички часто стремятся присоединиться к группам более опытных мотоциклистов и начинают ездить быстрее, чем позволяют их умения. Такой подход часто приводит к серьёзным последствиям», — сказал Потапенко.

Как считает эксперт, в первые несколько сезонов важно уделять внимание тренировкам, а не развлечениям.

По словам Потапенко, ещё одной частой ошибкой является пренебрежение экипировкой, использование только шлема.

Ранее собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал об опасности езды на спущенных шинах.

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