Губернатор Махонин представил стратегию развития Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил программу социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Пермский край должен быть экологически и социально благополучным регионом, комфортным для жизни и интересным с точки зрения туризма», — заявил Махонин на выступлении перед депутатами краевого парламента.

Он также отметил, что в планах к 2035 году усилить рост экономики, повысить инвестиционную активность, развить креативный и инновационный секторы экономики, промышленный потенциал региона.

Ранее в Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития (ТОР).