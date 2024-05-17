Губернатор Махонин представил стратегию развития Пермского края
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«Пермский край должен быть экологически и социально благополучным регионом, комфортным для жизни и интересным с точки зрения туризма», — заявил Махонин на выступлении перед депутатами краевого парламента.
Он также отметил, что в планах к 2035 году усилить рост экономики, повысить инвестиционную активность, развить креативный и инновационный секторы экономики, промышленный потенциал региона.
Ранее в Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития (ТОР).