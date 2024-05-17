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В Москве состоится 130 экскурсий в рамках акции «День без турникетов»

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В столице в рамках Московской недели предпринимательства 20—26 мая состоится акция «День без турникетов», заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве состоится 130 экскурсий в рамках акции «День без турникетов»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Для посетителей организуют больше 130 экскурсий, около 30 из них — с участием основателей и руководителей крупных компаний. Такой формат будет интересен, в частности, начинающим предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса», — сказала Сергунина.

В 2024 году более 20 компаний участвуют в акции впервые. В их числе строительная корпорация, сеть магазинов, банк, мастерская экспозиционных решений, оператор сотовой связи и другие.

Ранее сообщалось, что в Тольятти пройдёт фестиваль школы креативных индустрий «В фокусе креатива».

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