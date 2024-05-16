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В Тольятти пройдёт фестиваль «В фокусе креатива»

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В Тольятти пройдёт фестиваль школы креативных индустрий «В фокусе креатива».
В Тольятти пройдёт фестиваль «В фокусе креатива»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

Фестиваль пройдёт с 18 по 31 мая в детской художественной школе имени М. Шагала.

«Программа включает в себя открытый показ видеороликов и анимационных фильмов учеников школы креативных индустрий, выставку творческих работ и день открытых дверей ШКИ. Состоится экскурсия по кабинетам школы креативных индустрий, знакомство с педагогами, мастер-классы по анимации, фотопроизводству и графическому дизайну», — говорится в сообщении регионального Минкульта.

Школы креативных индустрий — это современные образовательные пространства с обширной профильной технической базой.

Ранее в Самарской области вручили награды отличившимся жителям.

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