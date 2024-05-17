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В Тверской области откроют 67 пляжей к летнему сезону

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В Тверской области к началу купального сезона планируется открыть 67 пляжей, из них пять — в детских оздоровительных лагерях.
В Тверской области откроют 67 пляжей к летнему сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Тверской области на пресс-конференции в МЧС Валерий Чеканов сообщил, в частности, что с начала года в регионе зарегистрировано четыре происшествия на водных объектах, в результате которых погибли четыре человека. Аварий с маломерными судами не зарегистрировано.

«В период купального сезона инспекторы ГИМС МЧС России увеличивают количество патрулирований и профилактических рейдов для предотвращения несчастных случаев на водных объектах, раздают памятки», — отметил Чеканов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля по 12 мая число покупок купальников выросло в России на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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