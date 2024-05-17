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В России продажи купальников и очков от солнца выросли в апреле и мае

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Аналитики проанализировали рынок и выяснили, что россияне начали постепенно готовиться к пляжному сезону. Так, с 1 апреля по 12 мая число покупок купальников выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В России продажи купальников и очков от солнца выросли в апреле и мае
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Кроме того, продажи солнцезащитных очков в этом году увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом, кремов от загара — на 17%, а бейсболок — на 12%. Все эти товары россияне чаще всего приобретали онлайн.

Больше всего за год подорожали купальники — на 11%, средняя цена за комплект составила 2984 рубля. Средства от загара выросли в цене в среднем на 10%, бейсболки — на 8%, очки от солнца — всего на 2%.

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили о росте на 39% объёма онлайн-продаж в I квартале 2024 года.

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