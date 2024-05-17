Число компаний и предпринимателей в индустрии дизайна в Москве достигло пяти тысяч

В Москве число компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в индустрии дизайна достигло пяти тысяч, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«С 2019 года оборот организаций в индустрии увеличился на 64%, а количество их сотрудников достигло 38 тыс. В столице действует сразу несколько программ, благодаря которым дизайнеры могут расширить клиентскую базу, получить опыт сотрудничества с крупными брендами и заключить новые контракты», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что за последние два года к проектам присоединились более 1,5 тыс. представителей отрасли.

Московские компании презентуют свою работы на профильных российских и зарубежных выставках.

Ранее сообщалось, что в Тольятти пройдёт фестиваль школы креативных индустрий «В фокусе креатива».