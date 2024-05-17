Выставка «Россия» продлит работу до полуночи по субботам
- РИА Новости
В ближайшую субботу вечерние посетители выставки смогут увидеть концерт VK, а также принять участие в квесте и обзорной экскурсии.
С 22:00 запланированы выступления CHRIS YANK, Тимы Акимова и ESMI.
Разработкой квеста «Город будущего, или В поисках ВДНХновения» занималась программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
Обзорные экскурсии «Ночные огни ВДНХ» позволят гостям познакомиться с архитектурой и историей комплекса в непривычное время суток, а также узнать о роли и новшествах, которые принесла на территорию выставка «Россия».
Ранее сообщалось, что выставку «Россия» в Москве посетили уже 13 млн человек, 13-миллионным гостем стала Татьяна Ясюкович из Сургута. В качестве подарка она и её семья получили путешествие по Кировской области.