ПФКИ поддержал более 7,2 тысячи творческих проектов за три года

Президентскому фонду культурных инициатив исполнилось три года. Цель фонда — оказание поддержки проектам в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как говорится в материале, за время работы проведено 11 конкурсов и 12 заявочных кампаний, зарегистрировались почти 160 тыс. проектных команд, на рассмотрение экспертам направлено более 75,7 тыс. заявок из всех регионов страны.

По итогам 11 конкурсов поддержаны 7202 проекта, общая сумма выделенных средств — свыше 25,4 млрд руб.

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