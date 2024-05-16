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В АТОР рассказали подробности о проекте «Большое Золотое кольцо»

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала подробности о проекте «Большое Золотое кольцо».
В АТОР рассказали подробности о проекте «Большое Золотое кольцо»
  • РИА Новости

«Проект «Большое Золотое кольцо» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает создание масштабного мастер-плана, дороги, которая объединит не только классические, хрестоматийные города «Золотого кольца», но и новые регионы и города», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, «Большое Золотое кольцо» будет включать Зарайск и Коломну в Московской области, Богородицк и Белёв в Тульской области, Тарусу и Никола-Ленивец в Калужской области.

«Предполагается также, что в проект войдут города Рязанской, Ивановской и Тверской областей», — добавила Ломидзе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о 266,7 тыс. туристов, посетивших республику в майские праздники.

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