В Москве обновили график отключения горячей воды

В Москве обновили сервис проверки графика отключения горячей воды.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как говорится в материале, график был скорректирован из-за переноса начала профилактических работ с 14 на 20 мая.

«Изменения были внесены по причине возобновления подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы из-за холодной погоды. Срок отключения горячей воды в столице не превышает десяти дней при законодательном нормативе 14 дней», — сказано в сообщении.

Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается подготовка к следующему отопительному сезону.