RT в Telegram
Подпишись

В Москве обновили график отключения горячей воды

Короткая ссылка
В Москве обновили сервис проверки графика отключения горячей воды.
В Москве обновили график отключения горячей воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как говорится в материале, график был скорректирован из-за переноса начала профилактических работ с 14 на 20 мая.

«Изменения были внесены по причине возобновления подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы из-за холодной погоды. Срок отключения горячей воды в столице не превышает десяти дней при законодательном нормативе 14 дней», — сказано в сообщении.

Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается подготовка к следующему отопительному сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить