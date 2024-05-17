Мэр Кемерова рассказал о работе общественного транспорта на время ремонта Кузбасского моста

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как будет работать общественный транспорт во время ремонта Кузбасского моста.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Усилена работа общественного транспорта из Кедровки, Лесной Поляны и Рудничного района. С Кедровки и Лесной Поляны запущены дополнительные рейсы №179, 81 маршрута. В Рудничный район добавлены единицы транспорта, трамвай и запущен совершенно новый маршрут автобуса №34, который идёт не по проспекту Шахтёров, а собирает пассажиров из Серебряного бора. Это позволит сделать транспорт более доступным. Мы надеемся, что часть кемеровчан предпочтёт общественный транспорт личному автомобилю», — сказал Анисимов.

Он уточнил, что также запущен троллейбусный маршрут №12, на котором будут работать новые троллейбусы «Адмирал» с возможностью автономного хода.

Ранее сообщалось, что директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в Кузбассе.