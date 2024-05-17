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Мэр Кемерова рассказал о работе общественного транспорта на время ремонта Кузбасского моста

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Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как будет работать общественный транспорт во время ремонта Кузбасского моста.
Мэр Кемерова рассказал о работе общественного транспорта на время ремонта Кузбасского моста
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Усилена работа общественного транспорта из Кедровки, Лесной Поляны и Рудничного района. С Кедровки и Лесной Поляны запущены дополнительные рейсы №179, 81 маршрута. В Рудничный район добавлены единицы транспорта, трамвай и запущен совершенно новый маршрут автобуса №34, который идёт не по проспекту Шахтёров, а собирает пассажиров из Серебряного бора. Это позволит сделать транспорт более доступным. Мы надеемся, что часть кемеровчан предпочтёт общественный транспорт личному автомобилю», — сказал Анисимов.

Он уточнил, что также запущен троллейбусный маршрут №12, на котором будут работать новые троллейбусы «Адмирал» с возможностью автономного хода.

Ранее сообщалось, что директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в Кузбассе.

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