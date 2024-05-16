В Москве поддержат инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, для привлечения бизнеса к участию в благоустройстве столицы планируется запустить четыре программы поддержки.
В том числе — на внедрение инновационных разработок и технологий предусмотрены гранты до 3 млн рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Тютчевская».