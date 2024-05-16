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В Москве поддержат инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке инициатив по сезонному оформлению объектов бизнеса.
В Москве поддержат инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, для привлечения бизнеса к участию в благоустройстве столицы планируется запустить четыре программы поддержки.

В том числе — на внедрение инновационных разработок и технологий предусмотрены гранты до 3 млн рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Тютчевская».

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