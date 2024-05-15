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В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции «Тютчевская»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Тютчевская».
В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции «Тютчевская»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро «Тютчевская» за счёт городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тыс. кв. м. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро», — заявил Ефимов.

По его словам, в настоящее время идут работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.

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