В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции «Тютчевская»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро «Тютчевская» за счёт городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тыс. кв. м. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро», — заявил Ефимов.
По его словам, в настоящее время идут работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения.
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