В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции «Тютчевская»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Тютчевская».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро «Тютчевская» за счёт городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тыс. кв. м. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро», — заявил Ефимов.

По его словам, в настоящее время идут работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.