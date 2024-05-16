Липецкая область и Крым договорились о межпарламентском сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Константинова.
«Высшим уровнем взаимоотношений станет реализация совместных экономических проектов. У нас уже есть успешные примеры такого взаимодействия, связанные в том числе с курортной сферой и оздоровлением», — заявил Константинов.
Он также отметил, что сотрудничество подразумевает взаимодействие в законодательной сфере, обмен опытом в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях.
Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.