Липецкая область и Крым договорились о межпарламентском сотрудничестве

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве подписали председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Константинова.

«Высшим уровнем взаимоотношений станет реализация совместных экономических проектов. У нас уже есть успешные примеры такого взаимодействия, связанные в том числе с курортной сферой и оздоровлением», — заявил Константинов.

Он также отметил, что сотрудничество подразумевает взаимодействие в законодательной сфере, обмен опытом в культурном, историческом, образовательном, туристском и других направлениях.

Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.