В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами

В Московской области построят пять государственных индустриальных парков с колледжами, заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В этом году мы приступили к приоритетному проекту инвестиционного блока — созданию пяти новых государственных индустриальных парков. Уже разработаны мастер-планы. Парки будут построены по принципу «Пять в одном». Попробуем не только подводить инфраструктуру, но и строить готовые боксы, готовые производственные помещения», — сказала Зиновьева во время выступления с отчётом в Мособлдуме.

Кроме того, рассматривается вариант размещения на территории индустриальных парков колледжей и общежитий.

Ранее сообщалось, что в Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ.