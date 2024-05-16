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В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами

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В Московской области построят пять государственных индустриальных парков с колледжами, заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В этом году мы приступили к приоритетному проекту инвестиционного блока — созданию пяти новых государственных индустриальных парков. Уже разработаны мастер-планы. Парки будут построены по принципу «Пять в одном». Попробуем не только подводить инфраструктуру, но и строить готовые боксы, готовые производственные помещения», — сказала Зиновьева во время выступления с отчётом в Мособлдуме.

Кроме того, рассматривается вариант размещения на территории индустриальных парков колледжей и общежитий.

Ранее сообщалось, что в Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ.

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