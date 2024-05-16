В Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы

В Татарстане в 2024—2027 годы направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы в рамках реализации второго этапа государственной программы.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что из республиканского бюджета будет выделено 144,9 млрд рублей, 25,2 млрд рублей — из федерального бюджета и 10,5 млрд рублей направят из других источников финансирования.

Благодаря программе должно увеличиться пользование пригородным железнодорожным транспортом, водным транспортом, аэропортами и автобусными перевозками.

Также в рамках программы намечено строительство платной трассы Алексеевское — Альметьевск и реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта Казань.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. пассажиров в майские праздники, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.