RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы

Короткая ссылка
В Татарстане в 2024—2027 годы направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы в рамках реализации второго этапа государственной программы.
В Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что из республиканского бюджета будет выделено 144,9 млрд рублей, 25,2 млрд рублей — из федерального бюджета и 10,5 млрд рублей направят из других источников финансирования.

Благодаря программе должно увеличиться пользование пригородным железнодорожным транспортом, водным транспортом, аэропортами и автобусными перевозками.

Также в рамках программы намечено строительство платной трассы Алексеевское — Альметьевск и реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта Казань.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. пассажиров в майские праздники, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить