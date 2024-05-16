В Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Отмечается, что из республиканского бюджета будет выделено 144,9 млрд рублей, 25,2 млрд рублей — из федерального бюджета и 10,5 млрд рублей направят из других источников финансирования.
Благодаря программе должно увеличиться пользование пригородным железнодорожным транспортом, водным транспортом, аэропортами и автобусными перевозками.
Также в рамках программы намечено строительство платной трассы Алексеевское — Альметьевск и реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта Казань.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. пассажиров в майские праздники, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.