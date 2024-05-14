Аэропорт Екатеринбурга обслужил 330 тысяч пассажиров в майские праздники
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Среди самых популярных рейсов по России — направления в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сочи.
Среди международных рейсов популярностью пользовались Анталья, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Стамбул и Пхукет.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток столичной ЦППК превысил 11 млн на майских праздниках.