Аэропорт Екатеринбурга обслужил 330 тысяч пассажиров в майские праздники

Екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. пассажиров в майские праздники, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Среди самых популярных рейсов по России — направления в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сочи.

Среди международных рейсов популярностью пользовались Анталья, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Стамбул и Пхукет.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток столичной ЦППК превысил 11 млн на майских праздниках.