Мальчик сорвался с высоты во время прогулки по горе в Челябинской области

В Ашинском районе Челябинской области мальчик сорвался с высоты во время прогулки по горе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Вечером 16 мая сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что в ходе прогулки с друзьями на горе Лысая (г. Аша) сорвался с высоты трёх метров мальчик 2013 года рождения», — рассказали спасатели.

Ребёнок госпитализирован. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок в Сахалинской области.