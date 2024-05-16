RT в Telegram
Подпишись

Мальчик сорвался с высоты во время прогулки по горе в Челябинской области

Короткая ссылка
В Ашинском районе Челябинской области мальчик сорвался с высоты во время прогулки по горе.
Мальчик сорвался с высоты во время прогулки по горе в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Вечером 16 мая сотрудникам МЧС России поступило сообщение о том, что в ходе прогулки с друзьями на горе Лысая (г. Аша) сорвался с высоты трёх метров мальчик 2013 года рождения», — рассказали спасатели.

Ребёнок госпитализирован. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок в Сахалинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить