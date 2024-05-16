В Пермском крае рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ

В Министерстве образования Пермского края назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Раису Кассину.

«Всё больше выпускников выбирают профильную математику, информатику, биологию, физику, химию», — сообщила министр.

Как отметила чиновник, эти предметы понадобятся абитуриентам для поступления в вузы на востребованные профессии в регионе и в стране.

Также по её словам, в 2023 году средний балл Пермского края был выше общероссийского уровня.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.