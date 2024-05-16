В Пермском крае рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Раису Кассину.
«Всё больше выпускников выбирают профильную математику, информатику, биологию, физику, химию», — сообщила министр.
Как отметила чиновник, эти предметы понадобятся абитуриентам для поступления в вузы на востребованные профессии в регионе и в стране.
Также по её словам, в 2023 году средний балл Пермского края был выше общероссийского уровня.
Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.