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В Пермском крае рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ

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В Министерстве образования Пермского края назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.
В Пермском крае рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Раису Кассину.

«Всё больше выпускников выбирают профильную математику, информатику, биологию, физику, химию», — сообщила министр.

Как отметила чиновник, эти предметы понадобятся абитуриентам для поступления в вузы на востребованные профессии в регионе и в стране.

Также по её словам, в 2023 году средний балл Пермского края был выше общероссийского уровня.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.

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