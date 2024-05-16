В МГТУ имени Баумана рассказали о количестве бюджетных мест в новом учебном году

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин назвал число бюджетных мест в новом учебном году.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В следующем году мы планируем принять на бюджетные места в Москве, Калуге и Мытищах более 4,7 тыс. человек. А на платной основе — 2,8 тыс. То есть более 7,5 тыс. человек мы будем принимать на первый курс. Из них около 6 тыс. в Москве. И магистратура около 1,5 тыс. мест», — рассказал Гордин на пресс-конференции.

Он также отметил, что конкурс для поступающих на бюджетные места составит от 81 балла.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.