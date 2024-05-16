В РУДН рассказали о стипендии для набравших 300 баллов по ЕГЭ

Проректор РУДН по организации приёма Наталья Чеснокова назвала размер стипендии для абитуриентов, набравших 300 баллов по ЕГЭ.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Если вы знаете, в 2023 году по всей стране было всего 17 человек, которые сдали ЕГЭ на 300 баллов. И мы подготовили такой шаг, надеемся, что в этом году таких детей будет больше и кто-то из них решит поступать к нам. Потому что стипендия высокая — за первый год обучения они получат 600 тыс. рублей, если поступят в РУДН», — рассказала Чеснокова на пресс-конференции.

Она также отметила, что для талантливых студентов — олимпиадников и высокобалльников в РУДН предусмотрены гранты. Университет оплачивает для таких студентов весь срок обучения.

«Помимо этого, они получают стипендию на протяжении всего времени обучения — 25 тыс. рублей ежемесячно», — добавила Чеснокова.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.