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В РУДН рассказали о стипендии для набравших 300 баллов по ЕГЭ

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Проректор РУДН по организации приёма Наталья Чеснокова назвала размер стипендии для абитуриентов, набравших 300 баллов по ЕГЭ.
В РУДН рассказали о стипендии для набравших 300 баллов по ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Если вы знаете, в 2023 году по всей стране было всего 17 человек, которые сдали ЕГЭ на 300 баллов. И мы подготовили такой шаг, надеемся, что в этом году таких детей будет больше и кто-то из них решит поступать к нам. Потому что стипендия высокая — за первый год обучения они получат 600 тыс. рублей, если поступят в РУДН», — рассказала Чеснокова на пресс-конференции.

Она также отметила, что для талантливых студентов — олимпиадников и высокобалльников в РУДН предусмотрены гранты. Университет оплачивает для таких студентов весь срок обучения.

«Помимо этого, они получают стипендию на протяжении всего времени обучения — 25 тыс. рублей ежемесячно», — добавила Чеснокова.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.

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