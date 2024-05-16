В МГИМО рассказали о среднем балле по ЕГЭ для поступления на бюджет
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«У нас конкурс в среднем был по университету на бюджет 53 человека на место. Для поступивших на бюджетные места средний балл 95,5», — заявил Толстопятенко на пресс-конференции.
Он также отметил, что конкурс на бюджетные места на факультеты с дополнительными вступительными испытаниями составил 369 баллов.
«Это достаточно высокий балл. И сопоставимые баллы были в Одинцовском кампусе», — добавил проректор.
Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.