В МГИМО рассказали о среднем балле по ЕГЭ для поступления на бюджет

Первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко назвал средний балл по ЕГЭ для поступления на бюджетное обучение.

Об этом сообщает газета «Известия».

«У нас конкурс в среднем был по университету на бюджет 53 человека на место. Для поступивших на бюджетные места средний балл 95,5», — заявил Толстопятенко на пресс-конференции.

Он также отметил, что конкурс на бюджетные места на факультеты с дополнительными вступительными испытаниями составил 369 баллов.

«Это достаточно высокий балл. И сопоставимые баллы были в Одинцовском кампусе», — добавил проректор.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.