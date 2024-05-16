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В МГИМО рассказали о среднем балле по ЕГЭ для поступления на бюджет

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Первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко назвал средний балл по ЕГЭ для поступления на бюджетное обучение.
В МГИМО рассказали о среднем балле по ЕГЭ для поступления на бюджет
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«У нас конкурс в среднем был по университету на бюджет 53 человека на место. Для поступивших на бюджетные места средний балл 95,5», — заявил Толстопятенко на пресс-конференции.

Он также отметил, что конкурс на бюджетные места на факультеты с дополнительными вступительными испытаниями составил 369 баллов.

«Это достаточно высокий балл. И сопоставимые баллы были в Одинцовском кампусе», — добавил проректор.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.

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