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Врача клиники Хайдарова отправили под домашний арест

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Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Илью Елагина, заведующего отделением клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик», которая принадлежит Тимуру Хайдарову.
Врача клиники Хайдарова отправили под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в суде.

По данным суда, Елагин оперировал пациента, который впоследствии скончался. Ассистировал второй задержанный — Тамерлан Кадзаев, ему ещё не избрали меру пресечения.

Врачей задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть.

В середине апреля в СК России заявили о приостановке деятельности пластического хирурга Хайдарова.

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