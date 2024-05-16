Врача клиники Хайдарова отправили под домашний арест
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в суде.
По данным суда, Елагин оперировал пациента, который впоследствии скончался. Ассистировал второй задержанный — Тамерлан Кадзаев, ему ещё не избрали меру пресечения.
Врачей задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть.
В середине апреля в СК России заявили о приостановке деятельности пластического хирурга Хайдарова.