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Компания из Москвы произведёт более 2000 бионических протезов рук в этом году

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Московская компания, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», до конца 2024 года планирует выпустить более 2 тыс. высокотехнологичных медицинских изделий — бионических протезов рук.
Компания из Москвы произведёт более 2000 бионических протезов рук в этом году
  • Gettyimages.ru

Компания «Моторика» запустит производство в III квартале этого года, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Запуск нового производства на площадке в Печатниках поможет производителю увеличить выпуск изделий в четыре раза — до 2,4 тыс. в месяц.

Протезы изготавливаются с помощью 3D-печати и системы управления на основе искусственного интеллекта.

Всего за 11 лет компания произвела более 7,7 тыс. протезов для потребителей из 17 стран.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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