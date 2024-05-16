Собянин: детский сад в Марьино откроют до 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл приём граждан и рассказал, что новый детский сад на 200 человек построят в деревне Марьино до 1 сентября этого года.

Об этом Собянин рассказал в своём Telegram-канале.

«Все обращения — по основным направлениям развития города. Например, медсестра Елена Лаврентьева попросила скорее ввести в эксплуатацию детский сад в посёлке Марьино ТиНАО. У неё четверо детей, младшая из которых ещё дошкольница, и маленький внук», — написал он.

Детский сад войдёт в состав школы №1392 имени Д.В. Рябинкина.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу.