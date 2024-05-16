Собянин: детский сад в Марьино откроют до 1 сентября
- РИА Новости
Об этом Собянин рассказал в своём Telegram-канале.
«Все обращения — по основным направлениям развития города. Например, медсестра Елена Лаврентьева попросила скорее ввести в эксплуатацию детский сад в посёлке Марьино ТиНАО. У неё четверо детей, младшая из которых ещё дошкольница, и маленький внук», — написал он.
Детский сад войдёт в состав школы №1392 имени Д.В. Рябинкина.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу.