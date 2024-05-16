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Москвичам рассказали о сервисе по поверке счётчиков воды на mos.ru

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Москвичи могут заказать поверку счётчиков воды на портале mos.ru в удобные для себя дату и время.
Москвичам рассказали о сервисе по поверке счётчиков воды на mos.ru
  • РИА Новости

«Сервис избавляет горожан от необходимости поиска организации, которая проведёт поверку счётчиков воды», — сказано в тексте сообщения.

Специалисты напомнили, что процедура поверки счётчиков воды является обязательной.

Москвичи могут оставить заявку на портале, после чего к ним приедет квалифицированный специалист. А документ о выполненной поверке можно передать в управляющую организацию также в электронном виде, воспользовавшись услугой на портале, отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Московское долголетие» смогут получить помощь в оформлении электронных заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru.

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