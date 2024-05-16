Москвичам рассказали о сервисе по поверке счётчиков воды на mos.ru
- РИА Новости
«Сервис избавляет горожан от необходимости поиска организации, которая проведёт поверку счётчиков воды», — сказано в тексте сообщения.
Специалисты напомнили, что процедура поверки счётчиков воды является обязательной.
Москвичи могут оставить заявку на портале, после чего к ним приедет квалифицированный специалист. А документ о выполненной поверке можно передать в управляющую организацию также в электронном виде, воспользовавшись услугой на портале, отметили в столичном Департаменте информационных технологий.
Ранее сообщалось, что участники проекта «Московское долголетие» смогут получить помощь в оформлении электронных заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru.