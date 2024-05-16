RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который избил своих детей и напал на полицейских

Короткая ссылка
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, который избил своих детей и напал на полицейских, когда те приехали на вызов.
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который избил своих детей и напал на полицейских
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Сотрудники ППС приехали на вызов, однако открыть дверь мужчина отказался. Поскольку в квартире были члены семьи дебоширившего мужчины, которые могли пострадать от его действий, представители МВД решили вскрыть двери, вызвав МЧС. Когда спасатели начали вскрывать дверь, мужчина сам открыл её, выражая недовольство. Ему предложили проследовать в отдел, но он стал проявлять по отношению к полицейским агрессию, публично оскорбил их и попытался применить физическое насилие», — говорится в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что звонившая женщина сообщила, что супруг избил своих детей, закрыв их в комнате. Мужчине грозит тюрьма.

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить