В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который избил своих детей и напал на полицейских

В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, который избил своих детей и напал на полицейских, когда те приехали на вызов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Сотрудники ППС приехали на вызов, однако открыть дверь мужчина отказался. Поскольку в квартире были члены семьи дебоширившего мужчины, которые могли пострадать от его действий, представители МВД решили вскрыть двери, вызвав МЧС. Когда спасатели начали вскрывать дверь, мужчина сам открыл её, выражая недовольство. Ему предложили проследовать в отдел, но он стал проявлять по отношению к полицейским агрессию, публично оскорбил их и попытался применить физическое насилие», — говорится в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что звонившая женщина сообщила, что супруг избил своих детей, закрыв их в комнате. Мужчине грозит тюрьма.

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