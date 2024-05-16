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В Марьиной Роще построили новый дом по программе реновации

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В Марьиной Роще построили новый дом по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В Марьиной Роще построили новый дом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Двухсекционная новостройка включает в себя 286 квартир, пять из которых оборудованы для маломобильных жильцов. Все квартиры сдаются с готовой отделкой. На подземном уровне организована парковка для автомобилей. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворах высадили кустарники и деревья, возвели цветники и газоны. Также были установлены детская и спортивная площадки, обустроено место для отдыха», —рассказал Загрутдинов.

Дом находится рядом со станцией БКЛ «Марьина Роща» и в десяти минутах от станции московского метро «Марьина Роща».

Ранее сообщалось, что помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тыс. семей.

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