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Глава СК поручил проверить информацию о нелегальной свалке в Челябинской области

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об огромной нелегальной свалке в Челябинской области.
Глава СК поручил проверить информацию о нелегальной свалке в Челябинской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в пресс-службе СК России по региону.

По данным ведомства, на территории лесополосы на границе Челябинска и Сосновского района незаконно лежат строительные и бытовые отходы, при этом площадь загрязнённого участка составляет более 2 га.

Ранее сообщалось, что маркировку о вреде для природы предложили наносить на пластиковую посуду.

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