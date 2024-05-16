Глава СК России взял на контроль ситуацию с запертыми врачами в квартире в Пермском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с запертыми врачами в квартире в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU.

«Главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проведения проверки по сообщению о незаконном лишении свободы медработников в Пермском крае. Соответствующее поручение дано и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Сафонову В.А.», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению СК, 8 мая житель села Юг вызвал скорую, когда врачи приехали на вызов, мужчина отказался выпускать их из квартиры. По его словам, врачи якобы отказали в госпитализации его матери при отсутствии на то оснований.

Ранее Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребёнка упала остановка.