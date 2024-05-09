Бастрыкину доложат об инциденте с падением остановки на ребёнка в Пермском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребёнка упала остановка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребёнка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае», — говорится в сообщении.

Остановку общественного транспорта повалило сильным ветром 8 мая. Пострадал восьмилетний ребёнок. Ему оказали медпомощь.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по делу о падении металлических футбольных ворот на ребёнка в Тюмени.